Işık haritası: Hatay’ın depremden önceki ve sonraki hali

6 Şubat 2023'te 7,4 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye ve Suriye'de büyük yıkımlara yol açarken; binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Sadece Türkiye’de resmi verilere göre 50 binden fazla insanın can verdiği depremlerin Hatay’daki etkisi çok büyüktü.

Merkez üsleri Kahramanmaraş olan depremlerin yıkıcı etkisi ise neredeyse bir yıl sonra NASA verileriyle ortaya çıkıyor.

Yohan Iddawela isimli bir veri bilimcisi, NASA'nın elde ettiği görüntülerin çözünürlüğünü artırarak yaşanan depremlerin etkisini gözler önüne seriyor.

Iddawela, X'te görüntüleri paylaşırken takipçilerini yaşanan doğal afetle ilgili de bilgilendirip şunları yazdı: "6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında iki büyük deprem meydana geldi. Onaylanan ölü sayısı 59.259'du ve altyapının ciddi şekilde tahrip olmasına neden oldu. NASA'nın küçültülmüş gece lambası verilerini kullanarak, elektrik kesintileri üzerindeki etkiyi görselleştirebiliyoruz."

Iddawela, depremin en çok etkilediği, yaşamın tamamen altüst olduğu Hatay’ın görüntülerini paylaştı. Paylaşımında Antakya'nın depremden iki gün önce, 4 Şubat'tan görüntülerine ve depremden sonraki günlere ait görüntülerine yer verdi.

Deprem önceki görüntü şöyle:

Depremden sonraki görüntüdeyse ışıkların büyük bölümünün söndüğü görülüyor:

