Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Tekirdağ’da ışık ihlali sebebiyle meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralanırken, kazaya karışan araçlardan biri 200 metre sonra ancak durabildi.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinde meydana geldi. Çukuryurt Mahallesinden Saray İstikametine seyreden Ahmet U. yönetiminde ki 06 GNL 14 Plakalı otomobil ile Çerkezköy istikametinden Vize istikametine seyreden Remzi İ. yönetiminde ki 59 TU 655 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle çevreyolu üzeri Çukuryurt Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu 06 GNL 14 Plakalı otomobilde bulunan Gülser G., Sılanur A., Şafak A. ile 59 TU 655 plakalı araç sürücüsü Remzi İ. hafif yaralandı.

Yaralılardan Remzi İ. olay yerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar olay yerinde acil servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 59 TU 655 plakalı aracın 200 metre sonra ancak durabildiği görüldü.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.