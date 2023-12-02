Işık ihlali yapan kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy’de, ışık ihlali yapan kamyon dönüş için bekleyen otomobile çarptı.

Kaza, Çerkezköy Veliköy Mahallesi’nde ikinci ışıklı kavşakta meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişiden biri kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Muzaffer Çaplı sabah işe gitmek için palet imalathanesinde birlikte çalıştığı arkadaşları Kerem Daşkıran ve Vedat Taş ile 59 ACM 263 plakalı otomobile Veliköy ikinci ışıklı kavşakta beklediği sırada bir önceki ışıklı kavşaktan kırmızı ışık ihlali yaparak geçen A.İ., yönetimindeki 01 AGU 767 plakalı kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Çaplı ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan iş arkadaşları Vedat Taş ve Kerem Daşkıran yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Muzaffer Çaplı ile yaralı arkadaşları Çorlu Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Muzaffer Çaplı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikeleri sürerken olay yerinden kaçan 01 AGU 767 plakalı araç, daha sonra Velimeşe Işıklı kavşağında yakalandı.

Jandarmanın başlattığı kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.