Işık Koşaner, Roland Garros'ta ana tabloya galibiyetle başladı: Rakibi Tabata olacak
Kaan Işık Koşaner, Mickael Kaouk'u geriden gelip mağlup ederek Roland Garros Junior'da ikinci tura yükseldi. Milli tenisçinin sıradaki rakibi Japon Ryo Tabata olacak.
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, gençler kategorisinde sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros'ta ana tabloya galibiyetle başladı.
Elemelerden gelerek ana tabloda mücadele etme hakkı kazanan genç raket, ilk turda Mickael Kaouk ile karşı karşıya geldi.
GERİDEN GELİP KAZANDI
Mücadelenin ilk setini 6-2 kaybeden milli sporcu, sonraki setlerde oyunun kontrolünü ele alarak rakibini 6-3 ve 6-2'lik skorlarla mağlup etti.
Roland Garros Junior ana tablosunda yoluna devam eden Koşaner, ikinci turda Japon raket Ryo Tabata ile karşılaşacak.