Işık Öğütçü'nün şiirleri Japonca'ya çevrildi

Türk edebiyatının büyük ustası Orhan Kemal’in müzesini kuran, onun üzerine araştırmalar ve yayınlar yapan, on dört kitabı bulunan Araştırmacı-Yazar ve Şair Işık Öğütçü’nün 6. baskısı yapılan Unutma kitabındaki şiirleri, Japonya’nın köklü ve saygın edebiyat dergilerinden Shun-pyō (Shun-Byo) “春氷 – İlkbahar Buzu”nda Fukuda Kosuke’nin Japonca’ya çevirisiyle yayımlandı. Japonya’da edebiyat geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen dergide, Öğütçü’nün toplam sekiz şiiri Japon okurlarıyla buluştu. Bunlar: Unutma, Hayat, Aşk, Ben Annemi Çok Sevdim, Seviyorum, Özlemek, İnanma, Bir Daha.

Şiirler arasında yer alan ve aile, insan, sevgi ve bellek temalarını işleyen “Unutma” başlıklı şiir, Japoncaya çevrilerek derginin dikkat çeken eserleri arasında yer aldı. Şairin, insanın en temel duygularını yalın ancak derinlikli bir anlatımla ele alan şiir dili, Japon edebiyat çevrelerinde Türk şiirinin evrensel boyutunun yansıtılmasına bir katkı olarak değerlendirildi.

DÜNYA EDEBİYATIYLA BULUŞAN BİR DERGİ

Uzun yıllardır yayımlanan Shun-pyō, yalnızca Japon edebiyatına değil, dünya edebiyatına da yer veren saygın bir platform olarak biliniyor. Dergide özgün şiir ve öykülerin yanı sıra, Rus ve Avrupa başta olmak üzere dünya edebiyatının önemli şair ve yazarlarından yapılan çeviriler de yayımlanıyor. Bu yönüyle dergi, uluslararası edebiyatlar arasında bir köprü işlevi görüyor.

Işık Öğütçü’nün şiirlerinin bu seçkin platformda yer alması, Türk şiirinin uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ORHAN KEMAL’İN MİRASI KUŞAKLAR BOYUNCA YAŞIYOR

Toplumcu gerçekçi edebiyatın dünya çapındaki temsilcilerinden Orhan Kemal’in oğlu olan Işık Öğütçü, uzun yıllardır hem yazıları hem de kültürel çalışmalarıyla bu büyük mirası yaşatmayı sürdürüyor. Orhan Kemal Müzesi’nin kurucusu olan Öğütçü, aynı zamanda kendi şiir ve yazılarıyla da edebiyat dünyasında özgün bir yer ediniyor.

Edebiyat çevreleri, Öğütçü’nün şiirlerinin Japonya’da yayımlanmasını, yalnızca bireysel bir başarı olarak değil, Orhan Kemal’in temsil ettiği insana ve yaşama odaklı edebiyat anlayışının uluslararası alanda yeni kuşaklar aracılığıyla varlığını sürdürmesinin önemli bir göstergesi olarak yorumluyor.

Bu gelişme, Türk edebiyatının evrensel niteliğini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye ile Japonya arasında kültürel ve edebî bağların güçlenmesine de katkı sağlıyor.