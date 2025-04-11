Işıkhan açıkladı: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan bir ilacın daha GSK geri ödeme listesine dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"na katıldı.

Işıkhan burada yaptığı açıklamada "Belki Sayın Maliye Bakanımız bu müjdeyi size yakın zamanda verebilir diye düşünüyorum. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Özellikle Genel Sağlık Sigortası, kamu hizmetleri içerisinde, sosyal refah devletinin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Şu bir gerçek ki bir devlet, sosyal refah devleti niteliğini, genel sağlık sigortasının kapsamına, derinliğine, dinamizmine ve erişilebilirliğine verdiği önem ölçüsünde kazanabilir. Türkiye bu özelliklere haiz bir sistemi yıllardır büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Bugün hamdolsun, özellikle de salgın sürecinde, dünyanın gıpta ile takip ettiği örnek bir sisteme sahip olduğumuzu bir kez daha ispatladık. Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan bir bakanlık olarak, hizmetlerin tüm vatandaşlarımıza eşit, adil ve yeterli düzeyde ulaştırılması öncelikli hedefimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefe yönelik olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2006 yılında temellerini atarak bugünkü seviyesine ulaştırdığımız, dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve büyük reformlarından biri olan Sosyal Güvenlik Reformu'nu bir adım daha ileri taşımak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz."

"2025 YILINDA 110 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI"

Işıkhan, "2002’de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının kapsamını bugün yüzde 99,5'e çıkardık. Geçmişte adeta sadece parası olanın yararlanabildiği bir sisteme çevrilen sigorta hizmetlerini bugün, nüfusumuzun tamamını kapsayan, sistemin dışında bırakılmış vatandaşlarımızın da hizmetlerden eşit şekilde yararlanabildiği bir sosyal koruma mekanizmasına dönüştürmüş durumdayız" diye konuştu.

Işıkhan, şöyle devam etti:

"2024 yılında; 425 yurt içi, 7 yurt dışı toplam 432 ilaç geri ödeme listesine eklenmiş olup bu ilaçların 53 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. 2025 yılında da 107 yurt içi, 3 yurt dışı toplam 110 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçların da 25 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bugün itibarıyla 8 bin 579 adet yurt içi ruhsatlı, 399 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 8 bin 978 adet ilaç geri ödeme kapsamında yer almaktadır. 2024 yılı mayıs ayında hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artırmıştık. 2025 yılında SGK tarafından yapılan düzenleme ile aile hekimlerinin SGK ilaç geri ödeme listesinden reçete edebildiği ilaç sayısını 5 bin 600 ilaçtan 6 bin ilaca çıkardık. Aile hekimliği uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını da artırdık. Aile hekimi uzman hekimlerince yaklaşık 2 bin 650 ilaca rapor düzenlenebilmekte iken bu sayıya 80 ilaç daha ilave edilerek vatandaşlarımızın ilaca erişimlerinde kolaylık sağlamış olduk."

"SMA TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİR DİĞER İLACI SGK GERİ ÖDEME LİSTESİNE DAHİL EDECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz" dedi.

Işıkhan, "2024 yılı Aralık ayında Tip-1 diyabet hastalığı olan 18 yaş altındaki çocuklarımızın kan şekeri takibini kolaylaştırmak için 'Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi'ni geri ödeme kapsamına almıştık. Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geçtiğimiz ay geri ödeme listemize ekledik. Böylelikle hastanede, damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedaviyle özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine tedavide büyük kolaylık sağlamış olduk" diye konuştu.