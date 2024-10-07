Işıkhan’ın arkadaşının damadına kıyak iddiası: Almanca bilmeyen aşçı Almanya'da ataşe oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Hacettepe Üniversitesi’nden sınıf H.A’nın damadı S.B.G, Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’na ‘Çalışma Ataşesi’ olarak tayin edildi.

Memur olmayan, Almanca bilmeyen Damat Gül, 4 yıl boyunca bu görevde kalacak ve aylık 7 bin 200 Euro (Yaklaşık 270 bin lira) maaş ile görev yapacağı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

İzmir’de kayınpederi H.A’nın şirketinde ‘aşçı’ ve ‘büro elemanı’ olarak çalışan S.B.G, açıktan atama ile Çalışma Ataşesi oldu.

Birinci derecenin birinci kademesi ile ataması yapılan Gül, en yüksek maaşı alacak. Almanya’da Türklerin en yoğun yaşadığı Düsseldorf bölgesinde çalışacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer konuyu TBMM’ye taşıdı.

Soru önergesine ilişkin açıklama yapan Taşcıer, şu ifadeleri kullandı: "İnternet arama motorlarıyla yapılan basit bir taramayla Bakan Işıkhan ile sınıf arkadaşı olan Sosyal Hizmetler Uzmanı H.A’nın Almanya’nın Dusseldorf kenti başta olmak üzere İngiltere ve Avrupa Birliği‘nin diğer ülkelerinde 5 yıl içinde 45 şubeden oluşan Özel Eğitim Merkezleri açmayı planladığına ilişkin haberlere ulaşılabiliyor. H.A’nın bu kapsamda geçtiğimiz yıl 16 Eylül’de Ankara Merkezli bir şirket olduğu belirtilen İnternational Sosyal Hizmet A.Ş’yi temsilen Dusseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret ettiği görülüyor. 'Özel Eğitim Turizmi' başlatmayı hedeflediklerini açıklayan H.A’nın bu ziyaretinin üzerinden 1 yıl geçmiştir. Bu süre zarfında H.A’nın sahibi olduğu bir rehabilitasyon işletmesinde Büro görevlisi olarak çalışan damadı S.B.G çalışma ateşi olarak Dusseldorf’a atandığı belirtilmektedir."