Işıkhan’ın arkadaşının damadına kıyak iddiası: Almanca bilmeyen aşçı Almanya'da ataşe oldu
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Hacettepe Üniversitesi’nden sınıf H.A’nın damadı S.B.G'nin 7 bin euro maaş ile ateşe olarak atandığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Işıkhan'a iddiaların doğru olması halinde istifa edip etmeyeceğini sordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Hacettepe Üniversitesi’nden sınıf H.A’nın damadı S.B.G, Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’na ‘Çalışma Ataşesi’ olarak tayin edildi.
Memur olmayan, Almanca bilmeyen Damat Gül, 4 yıl boyunca bu görevde kalacak ve aylık 7 bin 200 Euro (Yaklaşık 270 bin lira) maaş ile görev yapacağı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.
İzmir’de kayınpederi H.A’nın şirketinde ‘aşçı’ ve ‘büro elemanı’ olarak çalışan S.B.G, açıktan atama ile Çalışma Ataşesi oldu.
Birinci derecenin birinci kademesi ile ataması yapılan Gül, en yüksek maaşı alacak. Almanya’da Türklerin en yoğun yaşadığı Düsseldorf bölgesinde çalışacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer konuyu TBMM’ye taşıdı.
Soru önergesine ilişkin açıklama yapan Taşcıer, şu ifadeleri kullandı:
"İnternet arama motorlarıyla yapılan basit bir taramayla Bakan Işıkhan ile sınıf arkadaşı olan Sosyal Hizmetler Uzmanı H.A’nın Almanya’nın Dusseldorf kenti başta olmak üzere İngiltere ve Avrupa Birliği‘nin diğer ülkelerinde 5 yıl içinde 45 şubeden oluşan Özel Eğitim Merkezleri açmayı planladığına ilişkin haberlere ulaşılabiliyor.
H.A’nın bu kapsamda geçtiğimiz yıl 16 Eylül’de Ankara Merkezli bir şirket olduğu belirtilen İnternational Sosyal Hizmet A.Ş’yi temsilen Dusseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret ettiği görülüyor.
'Özel Eğitim Turizmi' başlatmayı hedeflediklerini açıklayan H.A’nın bu ziyaretinin üzerinden 1 yıl geçmiştir. Bu süre zarfında H.A’nın sahibi olduğu bir rehabilitasyon işletmesinde Büro görevlisi olarak çalışan damadı S.B.G çalışma ateşi olarak Dusseldorf’a atandığı belirtilmektedir."
85 UZMAN ATAMA BEKLERKEN, S.B.G’NİN ATANMIŞ OLMASININ GEREKÇESİ NEDİR?
S.B.G’nin Almanca bilmediği iddiasını hatırlatan Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:
6 Eylül 2024 tarihli ve 2024-306 sayılı Kararname ile memuriyeti olmayan S.B.G 1. Derece Çalışma Ataşesi olarak atanmış mıdır?
S.B.G’nin Düsseldorf’a Çalışma Ataşesi olarak atanma sürecinde hangi kriterler ve değerlendirmeler dikkate alınmıştır?
Bu atama sürecinin liyakat ve şeffaflık ilkesine uygun olduğu düşünülmekte midir?
S.B.G’nin Almanca bilmediği ve devlet memuru olmadığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa, bu göreve neden ve nasıl uygun görülmüştür?
Çalışma Ataşesi görevi için belirlenen resmi nitelikler nelerdir? S.B.G’nin mesleki nitelikleri bu kriterlerin hangilerine uymaktadır?
Bakanlığınızca AB ülkelerinde görevlendirilmek üzere elçilik ve konsolosluklara tahsis edilen Çalışma Ataşeliklerinin boş olduğu ve tasarruf tedbirleri gerekçesiyle atama yapılmadığı iddiaları doğru mudur?
Bu iddia doğru ise Bakanlık’ta en az 1 dil bilen, yurtdışında eğitim görmüş 85 uzman personel atama beklerken, S.B.G’nin atanmış olmasının gerekçesi nedir?
Akrabalık ilişkilerinin ve yakın kişisel bağların bürokratik atamalarda etkili olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu atamanın, söz konusu kişinin sizinle olan kişisel bağları göz önüne alındığında, etik ve liyakat standartları açısından nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz?
Düsseldorf’a Çalışma Ataşesi olarak atanan S.B.G’ün kayınpederi ve sınıf arkadaşınız olan H.A’nın Avrupa’da özel eğitim merkezleri açmak gibi büyük ve maliyetli projeler yürütmesiyle S.B.G’ün böyle bir göreve ataması arasında herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmakta mıdır? H.A’nın projeleriyle ilgili bakanlığınızın dolaylı ya da doğrudan herhangi bir bağlantısı var mıdır?
Bütün bu iddialar doğruysa istifa edecek misiniz?