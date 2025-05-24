Işıkla yoğurulan müzikal estetik

Sümeyra GÜMRAH TELTİK

Avrupa’nın en köklü vurmalı çalgılar topluluklarından Les Percussions de Strasbourg ile Fransız deneysel dörtlü Caravaggio, 27 Mayıs akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Elektronik ve akustik enstrümanların iç içe geçtiği bu yedi kişilik dev yapının adı: RUPTUR. Besteciler Benjamin de la Fuente ve Samuel Sighicelli imzalı bu kolektif proje; ses, ışık ve ritmin hipnotik akışına dayalı sahne deneyiminin üzerine kurulu. Her biri yaklaşık 17 dakikalık dört bölümden oluşan bu sahneleme, dinleyiciyi müziği duymaktan öte, müziğin içinde dolaştıracak.

İstanbul’da ilk kez konser verecek olan perküsyon topluluğu Les Percussions de Strasbourg’un sanat yönetmeni Minh-Tâm Nguyen, RUPTUR’un ışık tasarımcısı Christophe Schaeffer ve bestecisi Benjamin de la Fuente sorularımızı yanıtladı.

1962’den beri pek çok eserin prömiyerini yaptınız. Güncel kalmanızı sağlayan motivasyon nedir?

Minh-Tâm Nguyen: Les Percussions de Strasbourg, 60 yılı aşkın süredir çağdaş müziğin dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. Yenilik bizim için bir hedef değil, zaten yapımızda var. Vurmalı çalgıların ifade gücünü genişletmek istiyoruz; bunu da çağdaş müzikten progresif rock’a, elektronik sesten performans sanatına kadar pek çok estetikle ilişki kurarak yapıyoruz. Böylece hem keşfetme ruhumuzu canlı tutuyor hem de farklı dinleyicilere ulaşabiliyoruz.

Sanatta sezgi, disiplin ve kalite bizim için çok önemli. Çoğu projemiz, farklı disiplinlerden insanlarla kurduğumuz beklenmedik karşılaşmalarla başlıyor. Sabit bir kuramın peşinden gitmiyoruz; merak, deney ve risk alma üzerine kurulu bir yol izliyoruz.

Caravaggio ile bir araya gelmek tek başınıza keşfetmediğiniz yönleri açığa çıkardı mı?

Minh-Tâm Nguyen: Yaratıcılığın ve yeniliğin özü, başkalarıyla karşılaşmaktır. Özellikle de alışılmış sanatsal çevrenin dışına çıkmaya ve risk almaya istekliyseniz bu karşılaşmalar çok daha verimli hâle gelir. Karşılıklı alışverişe açık olduğunuz sürece ve katı beklentilerden vazgeçebildiğiniz ölçüde şaşırmamak neredeyse imkânsız hâle geliyor. Gerçek anlamda yeni sanatsal alanların ortaya çıkmasını sağlayan da tam olarak bu açıklık duygusu. Artık onlarla ‘tek bir’ grup olduğumuzu hissediyoruz.

‘Işığı yoğurarak’ projeye dinamik bir görsel katman eklediğiniz söyleniyor. Nasıl yorumlarsınız?

Christophe Schaeffer: RUPTUR’da ışığı başlı başına bir ifade aracı olarak düşündüm. Işığı kullanarak müziği ‘duymaya’ çalıştım. Bu biraz sinestezik bir yaklaşım; ışığın ses gibi titreştiği, mekânın canlıymış gibi hissedildiği bir deneyim yaratmak istedim.

Benim için önemli olan, farklı algı biçimlerinin birbiriyle nasıl kesiştiği. Işık, sesi sadece takip etmiyor; zamanla oynuyor, uzatıyor, kısaltıyor, bazen de sesi sorguluyor. Sahne, duyulan ses, görülen görüntü ve insanın iç dünyası arasında katmanlı bir etkileşim yaratmaya çalıştım. Işık, bir anı ya da düş gibi, bir yerden çıkıp gelip sonra kaybolabiliyor.

Felsefi olarak da ışığa bir kontrol aracı gibi değil, bir nefes gibi yaklaşıyorum; gelsin, yaşansın ve çekilsin. Işık, ses ve mekân birlikte titreştiğinde, izleyici deneyimin içinden geçiyor. İşte bu geçişte, bazen beklenmedik bir hayranlık duygusu ortaya çıkıyor.

Caravaggio grubunun adı bilinçli bir ilham kaynağı mıdır?

Benjamin de la Fuente: Caravaggio grubunun adı, bu projenin ilk çıkış noktasına dayanıyor: Samuel Sighicelli ile birlikte Roma’daki Villa Medici’de geçirdiğimiz sürede yaptığımız doğaçlamalar sonucunda bu müziği canlı icra etme fikri doğdu. Michelangelo Merisi da Caravaggio figürü, bize bu müzik için oldukça uygun bir imge gibi göründü. Onun resimlerindeki şiddetli karşıtlıklar, gölgelerde neredeyse görünmez kalan arka plan figürleri ve sahnelerin bir anda yükselen yoğunluğu, bize sinematik bir derinlik hissi veriyor. Bu sinemasal gönderme bizim için çok önemli. Yeni bir parça yazarken her zaman merkezi bir unsur oluyor. Caravaggio olağanüstü bir ressamdı. Onun resmindeki incelik ile yaşamındaki kırılmaların bir araya gelişi, bizim müziğimize de uygun bir yansıma gibi geldi.

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TÜRK RİTMİK GELENEĞİNE BAĞLI BESTECİLERLE ÇALIŞMAK İSTERİZ

Sanat yönetmeni Minh-Tâm Nguyen, "Les Percussions de Strasbourg’un 4. kuşağı olarak Türkiye’de ilk kez sahne alacağız. Köklü bir sanat ve kültür geçmişine sahip olan İstanbul’da bulunmak bizim için büyük onur" dedi. Nguyen şöyle konuştu: "Farklı zil türlerini keşfetmek için ülkenize gelmiştik. Ryoji Ikeda’nın ‘100 CYMBALS’ adlı eseri için tam yüz zille döndük. Türkiye’nin ritmik geleneklerine derinlemesine bağlı bir Türk besteciyle çalışma fırsatımız olmadı ama Türk ritim dilinin olağanüstü karmaşıklığının ve zenginliğinin fazlasıyla farkındayız. Bu konserin, iş birliği yapma kapısını aralamasını umut ediyoruz. Kendi vurmalı çalgı yaklaşımımızla bu ritmik mirası buluşturmak heyecan verici olurdu."