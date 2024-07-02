Işıklar sosyal yardımla yandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri krizin etkisini ortaya koydu. Elektrik faturası için sosyal yardım alan hane sayısı 2023'te 4 milyonu aşmışken bu yılın ilk çeyreğinde 3,9 milyon haneye fırladı.

İktidarın ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi. AKP’nin, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışıyla kamu harcamaları katlanarak artarken on milyonlarca kişi sosyal yardımlara mahkum edildi. İktidar, ekonomik krizin faturasını halka kesti.

Acı reçetenin faturası altında ezilen yurttaş, 29 Haziran’da elektriğe yapılan yüzde 38 oranında zam ile karşı karşıya bırakıldı. Zammın ardından gözler, elektrik faturasını ödemekte güçlük çeken ve ancak sosyal yardım ile aydınlanabilen hane sayısına çevrildi.

KATLANARAK ARTTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, çarpıcı tabloyu gün yüzüne çıkardı. Elektrik faturası için sosyal yardım alan hane sayısının Ocak- Nisan 2024 döneminde 4 milyona dayandığı öğrenildi.

2019 yılında 2 milyon 420 bin 915 hanenin elektrik tüketim desteği aldığı bildirildi. Elektrik tüketim desteğinden faydalanan hane sayısının, 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 2 milyon 444 bin 822 ve 2 milyon 476 bin 399 olduğu belirtildi. Işıkları ancak sosyal yardım ile yanan hane sayısı 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da artmaya devam etti.

Elektrik tüketim desteği alan hane sayısı, Ocak 2022-Nisan 2024 döneminde yıllara göre şöyle:

• 2022: 3 milyon 690 bin 582

• 2023: 4 milyon 378 bin 839

• 2024 (Ocak): 3 milyon 722 bin 19

• 2024 (Şubat): 3 milyon 796 bin 277

• 2024 (Mart): 3 milyon 863 bin 186

• 2024 (Nisan): 3 milyon 912 bin 663