Işıklı Gölü için acil çağrı

Denizli Çivril’de kuruyan Işıklı Gölü ve Küfi Çayı için acil eylem çağrısı yapıldı. Büyük Menderes İnisiyatifi'nin kuruyan göl kenarında yaptığı basın açıklamasına Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği ve Murat Dağı Yok Olmasın Platformu da katıldı. Basın açıklamasını BMİ'den Ahmet Ergun yaptı. Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ) tarafından Çivril’de yapılan açıklamada, havzanın en önemli su kaynaklarından Işıklı Gölü’nün ve besleyen Küfi Çayı’nın tamamen kuruduğu vurgulandı.

BMİ adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Ergun, Büyük Menderes Nehir yol güzergâhının can damarlarından biri olan Küfi ve Işıklı Gölü için yaşamla ölüm arasındaki sınırdan seslendiklerini belirterek, “Bizler Işıklı Gölü yaşamdır kararmasın derken, gözlerimizin önünde yok olmaya doğru giden bir canlı yaşamın kurtarılması için acil önlem ve eylem çağrısında bulunuyoruz. Büyük Menderes Nehri ve havzası 9 bin yıldan beri çeşitli uygarlıkların doğduğu alanları kapsamaktadır. Havza'da var olan uygarlıklar ekonomide ticarette yapılaşmada, alışverişte derin izler bırakmışlardır. Yaratılan kentler ve kültürler gelecek nesillere miras olmuştur. Dinar’dan Ege Denizine uzanan bugünkü Büyük Menderes Havza yatağı son buzul çağda şekillenmiştir. Yaklaşık 10.000 yıldan bu yana akmaktadır. Batı Anadolu nun en uzun akarsuyudur. Üzerinde Işık gölü ile birlikte 3 ayrı baraj vardır ve Işıklı Gölü yukarı havzada Adıgüzel ve Cindere barajları orta havzada yer almaktadır. Bugün nehir üzerindeki hidroelektrik santrallerinin sayıları giderek artmaktadır Gökgöl'den itibaren aşağı havzaya kadar Barajlar ve göletler elektrik üretim amaçlı ve tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılmaktadır” dedi.

“KÜFİ ÇAYI TAMAMEN KURUMUŞTUR”

Bu coğrafi ortamın bugün için en önemli sorunu kirlilik kuraklık ve susuzluk olduğunu ifade eden Ergun, “Daha 20-25 yıl öncesine kadar Küfi Çayı belirli bir debinin altına düşmeden akmaktaydı. Aynı şekilde hem Akdağ'dan gözlerden gelen sular hem de Küfi Çayı’na, Dinar üzerinden ve ayrı kaynaklardan beslenerek gelen suyu Işıklı gölünü beslemekteydi. Nehrin doğal akışı Adıgüzel'e doğru giderken tarımsal sulamada rahat bir şekilde yapılmaktaydı. Işıklı gölü yeterli suyu her zaman alabilmekte su akışı aşağı havzaya Çal'a doğru gidebilmekteydi. Bugün gelinen noktada Can suyunun dahi görülememesi söz konusudur. Küfi tamamen kurumuştur. Canlı yaşamı, balıklar Kurbağalar susuzluk sonucu, ekosistemin tamamen bozulmasıyla yok olmuşlardır. Işıklı gölü ise İmdat çığlığını atalı hayli zaman olmuştur” diye konuştu.

Açıklamada, DSİ ve resmi kurumların sorunun yalnızca kuraklık ve köylünün yanlış sulama yöntemlerinden kaynaklandığını iddia ettiği ancak bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Dinar sonrası Küfi Çayı güzergâhında 12 farklı noktada yapılan gölet ve küçük sulama barajlarının suyu önde tuttuğu, ayrıca bölgede HES bulunduğuna dikkat çekildi. Büyük Menderes Havzası’nın Afyon, Uşak, Burdur, Denizli ve Aydın illerini kapsayan bütünleşik bir su yönetim planından yoksun olduğu vurgulandı.

“KURAKLIK KADER DEĞİL, İNSAN MÜDAHALESİNİN SONUCU”

Kuraklığın kapitalist üretim biçiminin doğayı tahrip eden etkilerinin sonucu olduğu belirten Ergun, “Kuraklık bir kader değildir, 20. yüzyılda sorumsuz insan müdahalesinin yol açtığı küresel bir bozulmadır” dedi. Suyun yaşam olduğu, temiz gıda ve tarımın suya bağlı olduğu hatırlatılarak, ekosistemin bu sarmaldan çıkarılması için mücadele edildiği ifade edildi.

Büyük Menderes İnisiyatifi, sorunun çözümü için şu talepleri sıraladı: