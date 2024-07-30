Işık’tan hüzünlü veda

Kültür Sanat Servisi

Sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu, sunucu Kenan Işık, İstanbul Başkent Hastanesi’nde 76 yaşında hayatını kaybetti.

21 Mart 2014 tarihinde düşerek beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan Kenan Işık, bir süre Almanya’da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi görmüştü. Yakınları uzun dönem onun hayata tutunması için mücadele verdi.

TİYATRO SEVDALISIYDI

1 Ekim 1947’de Malatya’da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara’da Meydan Sahnesi’ne girdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı. Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı. 21 Mart 2014’te saunada fenalaşıp düşen ve beyin kanaması geçiren Işık, 10 yıldır komadaydı. Işık’ın cenazesi bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Ankara’ya gönderilecek. Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde yarın öğle vakti düzenlenecek tören sonrası Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.