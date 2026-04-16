Işıl için adalet sağlansın talebi

İstanbul’un Pendik ilçesinde 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in 18 Mayıs 2025’te araç çarpması sonucu ölümüne ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması yarın İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Saat 11.00’de görülecek olan duruşmaya çağrı yapan Baba Yunus Dinç, adalet talebini yineledi.

Işıl Öykü Dinç, 18 Mayıs 2025’te sahil yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dinç’e çarpan aracın sürücüsü 26 yaşındaki Ö.F.B. olayın ardından 19 Mayıs 2025’te tutuklanırken 1 hafta sonra “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı verilerek serbest bırakıldı. Ancak Ö.F.B. tutuklu bulunduğu sırada vekâletini AKP MKYK Üyesi ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Sadullah Selman’a vermesi dikkat çekti.

Ö.F.B.’nin “özel hastanede çalıştığı” söylenirken iddianamenin kamu görevlileri ile ilgili olayları incelemekle görevli “Memur Suçları Soruşturma Bürosu”nca hazırlandığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı Kemal Özdemir, görgü tanıklarının dinlenmediğine dikkat çekmişti.

‘HIZ LİMİTİNİN ÜSTÜNDEYDİ’

Ailenin olay yeri keşif talebinin mahkemece reddedilmesi üzerine aile özel bilirkişi raporu hazırlatmıştı. Rapor, aracın hız limitinin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Rapora göre 70 kilometre hız sınırına karşın aracın 94,40 kilometre hızda gittiği, kaza öncesi ve sonrası fren yapmadığı ortaya çıktı. Raporda, Dinç’in yola çıkış noktası ile olay yerinin kaza görüntülerinde ve kaza krokisinde uyuşmadığı ifade edildi.

ACIMIZI DAHİ YAŞAYAMADIK

Mahkemenin 23 Aralık'ta görülen duruşmada olay anına ilişkin ortaya çıkan 9 saniyelik video üzerinden yeni bir olay yeri tutanağı hazırlanmasına yönelik karar verdiğini anımsatan baba Yunus Dinç, “Video Adli Tıp Kurumu’na yönlendirildi. O zamandan bu yana 4 ay geçti ama hâlâ incelemelerini bitiremediler” dedi.

“Bu rapor gelmediği için süreç nasıl ilerleyecek, neyle karşılaşacağız tam olarak bilmiyoruz” diye konuşan Dinç, dosyadaki eksiklik noktaları kendilerinin tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Dinç, “Süreç uzadıkça, kızımızın adalet arayışı vakit aldıkça bizim canımız daha fazla yanıyor, acımız daha da katlanıyor. Bir ay sonra kızımın vefatının senesi olacak ama hâlâ ortada maalesef somut bir gelişme yok. Eğer biz eşimle ve avukatlarımızla birlikte 11 ay içerisinde gerçekleri ortaya çıkarmasaydık, bu olay 'ölümlü trafik kazası' denilerek gidecekti. Biz bir şeyleri değiştirmeye, dosyaya kanıt koymaya çalışıyoruz ve hepimiz çok yorulduk. Fiziki yorgunluğu geçtik, artık sağlığımızı kaybetme noktasına geldik” dedi.