Işıl Öykü Dinç davası: TÜRGEV bağlantılı avukat dosyaya girdi, soruşturma yön değiştirdi

İstanbul’un Pendik ilçesinde 18 Mayıs 2025’te bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in ölümüne ilişkin dava, soruşturma sürecinde yaşanan tartışmalı adımlarla birlikte bu cuma günü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde başlayacak.

Barış Pehlivan'ın bugün yayımlanan yazısında aktardığına göre; Işıl Öykü Dinç, Pendik’te karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları sürücünün “sarışın bir kadın” olduğunu belirtirken, olayla ilgili Ömer Faruk Ballı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Soruşturmanın, memurların görevleri sırasında rüşvet, yolsuzluk gibi suçlarını incelemekle yükümlü olan Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmesi ise dikkat çekti.

Kazaya karışan Ballı ve araçta bulunduğu belirtilen nişanlısının özel bir hastanede hemşire olması da soruşturmanın yetkisine dair soru işaretleri yarattı.

AKP’Lİ VE TÜRGEV’Lİ AVUKAT

Ömer Faruk Ballı, tutuklandıktan bir gün sonra cezaevinde yeni bir avukatla anlaştı: Fatih Sadullah Selman.

Pehlivan, "Ömer Faruk Ballı tutuklandıktan bir gün sonra cezaevinde yeni bir avukat buldu: Fatih Sadullah Selman. Avukat Selman’ın ismini arama motoruna yazdığınızda çıkan ilk iki sonuç şöyleydi: AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi" diye yazdı.

Barış Pehlivan’ın aktardığına göre, Selman’ın dosyaya girmesinin ardından süreç olağanüstü hızlı ilerledi; üç gün içinde iddianame yazıldı, mahkeme iddianameyi jet hızıyla kabul etti ve Ballı tahliye edildi.

Pehlivan, "Soruşturmanın seyri AKP’li ve TÜRGEV’li avukatın dosyaya girmesiyle değişti. 3 gün içinde, evet yazıyla üç gün içinde iddianame yazıldı. Bitmedi. Mahkeme hemen iddianameyi kabul etti. Bitmedi, tutuklu sanık Ömer Faruk Ballı özgürlüğüne kavuştu. Kısa süre sonra da ölüm arabasında birlikte olduğu nişanlısıyla evlendi" ifadelerini kullandı.

"AMBULANS BİLE ÇAĞIRMAMIŞLARDI"

Işıl Öykü Dinç’in ailesi ise soruşturma sürecine ilişkin ağır iddialar dile getiriyor.

Aile şunları söylüyor:

• “Dosyanın ilk üç gününde üç savcı değişti.”

•“Kaza anına dair görüntü, olay yerindeki MOBESE kamerası çalışmadığı iddiasıyla bulunamıyor.”

•“Araçtaki iki kişi de hemşire olmasına rağmen ilk yardımı geçtik, ambulans bile çağırmamışlardı.”

•“Kızımızın ölümüne sebep olanlardan, ‘Işıl ünlü olma sevdalısı, intihara meyilli birisiydi. İntihar etmek için arabanın önüne atladı’ sözünü bile duyduk.”

Aile, hem Işıl Öykü’nün ölümüne yol açan kazanın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını hem de soruşturma sürecinde yaşandığını söyledikleri bu adımların incelenmesini talep ediyor.

DAVA BAŞLIYOR

14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması, cuma günü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek. Aile, hem soruşturmadaki usulsüzlük iddialarının hem de kazanın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını talep ediyor.