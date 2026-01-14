Işıl Öykü Dinç’in ölümünde özel bilirkişi raporu: Araç hız limitini aştı, fren yapmadı

İstanbul’un Pendik ilçesinde 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in 18 Mayıs 2025’te araç çarpması sonucu ölümüne ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin olay yeri keşif talebinin mahkemece reddedilmesi üzerine aile özel bilirkişi raporu hazırlattı. Rapor, aracın hız limitinin üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Raporda yer alan trafik kazası tespit tutanağına göre, kazada etken yol kusuru olmadığı belirtilirken sanık Ö.F.B.’nin kullandığı ileri sürülen araca ait kaza öncesi ve sonrasına dair fren izi tespit edilemediği vurgulandı. Olay yeri keşfi üzerine hazırlanan raporda, kaza yerine 200 metre uzaklıkta trafik ışığı levhası, 150 metre uzaklıkta yaya geçidi levha ve yer işaretlemeleri olduğu aynı zamanda Dinç’in yola çıktığı alanda görüşün açık olduğu belirtildi.

HIZ SINIRININ ÜSTÜNDEYMİŞ!

Raporda, Dinç’in yola çıkış noktası ve olay yerinin kaza görüntülerinde ve kaza krokisinde uyuşmadığı ifade edildi. Kazanın yaşandığı bölgedeki hız sınırının 70 kilometre olduğuna dikkat çekilen raporda Ö.F.B. kontrolündeki aracın hız sınırının üstünde olduğu saptandı. Rapora göre sözkonusu aracın kaza anında 94,40 kilometre hızda gittiği tespit edildi.

Raporda, Ö.F.B.’nin kullandığı aracın çarpma anından sonra dahi frenlerini kullanmadığına dikkat çekildi. Raporda, “frene basmadan ya da kazayı önleyici hiçbir manevrada bulunulmadığı, düz seyirle ve geliş hızı ile kavşağa ve yaya geçidi yol kesimine giriş yapıldığı” aktarıldı. Raporda, Ö.F.B. kullanımındaki aracın kazanın ardından aynı hızla yola devam ettiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Işıl Öykü Dinç, 18 Mayıs’ta sahil yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Dinç’e çarpan aracın sürücüsü 26 yaşındaki Ö.F.B. olayın ardından 19 Mayıs’ta tutuklanmış, 1 hafta sonra “kaçma şüphesi olmadığı” gerekçesiyle adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı verilerek serbest bırakılmıştı. Ancak Ö.F.B. tutuklu bulunduğu sırada vekâletini AKP MKYK Üyesi ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fatih Sadullah Selman’a vermesi dikkat çekmişti.

Ö.F.B.’nin “özel hastanede çalıştığı” söylenirken iddianamenin kamu görevlileri ile ilgili olayları incelemekle görevli “Memur Suçları Soruşturma Bürosu”nca hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Ailenin avukatı Kemal Özdemir, görgü tanıklarının dinlenmediğine dikkat çekmişti.