İsim değiştirecek iddiası: DEM Parti'den açıklama geldi

Türkiye'deki süreç ile birlikte DEM Parti'nin yenilenme kararı aldığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, bu kapsamda partinin isminin değişeceği ve yeni isimde "Demokratik Cumhuriyet" kavramının olacağı iddia edildi.

Yeni dönemde siyasetin tek çatı altında yürütüleceği, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumların kapatılacağı öne sürüldü.

Partinin kadrolarında çok ciddi değişiklikler olması beklendiği ifade edilen haberde, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği ileri sürüldü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, isim değişikliği iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır" denildi.

Açıklamada, " Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamamıştır" ifadelerine yer verildi.