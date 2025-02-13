İşimizi aşk ile yapmak istiyoruz

Haber Merkezi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimleri, artan iş yükü, özlük ve mali haklar ile mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla yarın bir günlük iş bırakma kararı aldı.

14 Şubat Cuma günü saat 12.30'da Etlik Şehir Hastanesi yerleşkesinde bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelecek olan diş hekimleri "Birlikte olursak güçlüyüz" diyerek bir açıklama yapacak. Eyleme ilişkin açıklama yapan Hekim Birliği "İşimizi aşk ile yapmak istiyoruz! 14 Şubat’ta kamu diş hekimleri olarak iş bırakıyoruz! Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı yasalar istiyoruz! Diş hekimleri, son zamanlarda şiddete maruz kalan gruplardan biri haline geldi. Şiddeti önleyecek etkili ve caydırıcı yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır!" ifadelerine yer verdi.

Kamu Diş Hekimleri Derneği de yaptığı açıklamada kamu diş hizmetlerinin nitelik ve niceliğini arttırmak için ış bırakma eylemi yaptıklarına dikkat çekti. Açıklamada "Diş hekimleri hastalarına yeterli zaman ayıramıyor. Diş hekimleri ağız diş teknikeri ya da dental asistanı olmadan çalışıyor ki bu halk sağlığı için büyük tehlikedir. Topluma hiçbir yararı olmayan vardiya, mesai kaydırma gibi uygulamalar aile yapısına da toplum yararına aykırı. Diş hekimleri performans baskısı altında yoksulluk sınırında maaş alıyor. Bunun hiç kimseye faydası olmadığını anlatmak istiyoruz. Şiddeti engellemek için herhangi bir idari tedbirin olmadığını, sağlıkta şiddetin tüm topluma karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulamak istiyoruz. Diyalog yolları tükendi. Yıllardır yazılı ve sözlü olarak gerekli yerlere gerekli sorun ve çözüm yolları iletildi. Fakat ilerleme olmadı" denildi. Diş hekimlerinin talepleri şöyle sıralandı:

• Merkezi Hekim Randevi Sistemi (MRHS) cetveli diş hekimine bırakılmalı.

• 4 elli çalışma şart olmalı, bir an önce sağlanmalı.

• Kamuya daha çok diş hekimi ve ağız diş sağlığı teknikeri atanmalı.

• Daha çok diş poliklinik odası açılmalı.

• Her diş hekiminin sabit bir oda ve koltuğu olmalı.

• Vardiya, mesai kaydırma gibi zorlamalar yerine gönüllülük esas olmalı.

• Yoksulluk sınırında maaş alan diş hekimlerinin hakkı verilmeli.

• Şiddeti önleme tedbirleri 'artık' alınmalıdır.