"İşimizi geri alacağız"

Emek Servisi

İşten atılan Çiğli Belediyesi işçileri, CHP Çiğli İlçe Örgütü’nün düzenlediği toplantıya katılarak belediyenin tutumunu protesto etti.

İşten çıkarılan işçiler adına konuşma yapan Çağdaş Özdem, ‘‘Belediyemiz aldığı bir kararla işçiden tasarruf ettiğini iddia etmektedir. Bu tasarruf kapsamında biz ailelerimize ekmek götüremiyoruz. Amacımız kimseyi suçlamak değil. Bizler hakkıyla işini yapan belediye personelleriyiz. Sizlerden isteğimiz haksız yere işten çıkartılan arkadaşlarımızı tekrardan işe geri almanızdır. Bu noktada hakkımızı geri alana kadar, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız’’ dedi.