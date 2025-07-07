Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

“İşimizi istiyoruz, direnişi sürdürüyoruz”

Çalışma Yaşamı
  • 07.07.2025 06:00
  • Giriş: 07.07.2025 06:00
  • Güncelleme: 07.07.2025 06:00
“İşimizi istiyoruz, direnişi sürdürüyoruz”
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, 67 gündür CHP Genel Merkezi önünde nöbet tutuyor.İşçilerden Hale Ören Özdinçer, şunları söyledi:

“Taleplerimiz net aslında, işimize geri dönmek istiyoruz. Özgür Özel’den randevu talep etmeye çalışıyoruz, randevu oluşturamıyoruz. Sadece özel kalemiyle görüşebildik. Milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz ama ulaşamıyoruz, bu yüzden eylem de devam ediyor. Özgür Özel ile görüşmek istiyoruz. Direnişimiz, Özel’le görüşüp işimize dönene kadar sürecek.”

BirGün'e Abone Ol