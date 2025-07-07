“İşimizi istiyoruz, direnişi sürdürüyoruz”

Emek Servisi

Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, 67 gündür CHP Genel Merkezi önünde nöbet tutuyor.İşçilerden Hale Ören Özdinçer, şunları söyledi:

“Taleplerimiz net aslında, işimize geri dönmek istiyoruz. Özgür Özel’den randevu talep etmeye çalışıyoruz, randevu oluşturamıyoruz. Sadece özel kalemiyle görüşebildik. Milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz ama ulaşamıyoruz, bu yüzden eylem de devam ediyor. Özgür Özel ile görüşmek istiyoruz. Direnişimiz, Özel’le görüşüp işimize dönene kadar sürecek.”