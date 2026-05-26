İsimler ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde kimler yer alacak?

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) görev alacak isimler ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'de katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu listesini paylaştı.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın da olması bekleniyor.

Sinan Burhan'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde şu isimlerin yer alması bekleniyor:

• Orhan Sarıbal

• Yıldırım Kaya

• Bülent Kuşoğlu

• Müslüm Sarı

• Mehmet Tüm

• Turan Aydoğan

• Berhan Şimşek

• Akif Hamzaçebi

• Faik Öztrak