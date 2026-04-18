İsimleri yok paraları bol: Bütçeden vakıflar can suyu

Aralarında Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alan yapıların da yer aldığı, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere bütçeden hemen her yıl milyarlarca lira aktarıldı. AKP hükümetleri döneminde, siyaset yapan birçok ismi yönetiminde barındıran çok sayıda vakıf ve derneğe ise vergi muafiyet tanındı. Resmi verilere göre, AKP hükümetleri döneminde 25 binden fazla yeni vakıf ve dernek kuruldu.

Merkezi yönetim bütçesine yönelik Ocak-Mart 2026 dönemi verileri, isimleri açıklanmayan vakıf ve derneklere transfer edilen kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan tabloya göre, “Kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar” adı altında sınıflandırılan vakıf ve derneklere Ocak-Mart 2026 döneminde aktarılan toplam kaynak, 1 milyar TL'yi aştı.

DRAMATİK ARTIŞ

Merkezi bütçe verilerine göre, “Kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar” adı altında sınıflandırılan ve isimleri açıklanmayan vakıf ve derneklere Ocak 2026’da 31 milyon 205 bin TL transfer edildi. Vakıf ve derneklere transfer edilen kaynak, Şubat 2026’da ise 20 milyon 574 bin TL oldu.

Kaynak transferinde, Mart 2026’da ise çarpıcı bir artış kaydedildiği görüldü. Buna göre, ocak ve şubat aylarında sırasıyla 31,2 milyon TL ve 20,5 milyon TL olan vakıf ve derneklere aktarılan kaynak, mart ayında 1 milyar 123 milyon 483 bin TL’ye fırladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “Kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar” çatısı altında topladığı vakıf ve derneklere 2026 yılının yalnıza mart ayında aktarılan kaynağın, 2025 yılının tamamında aktarılan kaynağı yakalaması dikkati çekti.

İsimleri açıklanmayan vakıf ve derneklerin 2025 yılının tamamında merkezi bütçeden aldığı pay ise kayıtlara, 1 milyar 441 milyon 492 bin TL olarak geçti.

VAKIFLARA SIR PERDESİ

Hemen her yıl milyarlarca lira kaynak aktarılan vakıf ve derneklerin isimleri tüm tepkilere karşın muhalefete açıklanmıyor. Sayıştay’ın, “Kaynak aktarılan vakıf ve derneklerin isimlerini kamuoyu ile paylaşın” uyarıları da yok sayılıyor. Sayıştay’ın genel faaliyet raporuna göre, Türkiye’deki çok sayıda kamu idaresi, yardım yaptığı birlik, kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilere faaliyet raporlarında yer vermiyor.