İsimlerine kanmayın, masum değiller!

Gıda takviyesi adı altında ruhsat alan vitaminlerin her türlüsü market, internet hatta pazarlara bile satılıyor. Son derece ciddi hayati sonuçlara yol açabilecek bu ürünlerin bilinçsizce kullanılması sağlığa da zarar. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, gıda takviyesi ve vitaminlerin denetiminin düzgün bir şekilde yapılması ve halk sağlığının korunması için ruhsatlarının Sağlık Bakanlığı’na geçmesi ve eczanelerden verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Saydan, BirGün’e yaptığı açıklamada gıda takviyelerinin ilaç olduğunu ve bitkisel veya gıda olarak isimlendirilmelerinin onları masum yapmadığını söyledi.

Saydan, “Gıda takviyesi adı altında ruhsat alan vitaminlerin her türlüsü market, internet, hatta pazarlarda bile satılıyor. Hâlbuki hepimizin aile hekimi mevcut. Tahlil yaptırıp neye ihtiyacımız olduğunu bilmeden bize şekerleme gibi sunulan bu ürünleri kullanmak sağlığımız açısından son derece zararlı. Bu ürünlerin reklamlarını o kadar zekice yapıyorlar ki ‘yumurta kabuğu’ bile meşhur. Vatandaş gayet safiyane, yumurta kabuğu yiyemem ama adamlar bana bunu kolayca yutmam için hap yapmış diyor ve alıp kullanıyor. Örneğin, Son günlerin modası kolajen, mide bulantısı, kusma, kaşıntı döküntü gibi alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Hatta bilinçsizce yüksek dozda kullanımı bazı bireylerde böbrek sorunlarıyla kendini gösterebiliyor" dedi.

RASTGELE KULLANILMAMALI

“İster bitkisel olsun ister kimyasal her ilacın yan etkisi bulunur. Doktorunuza ve eczacınıza danışmadan ilaç kullanmayın” diyerek yurttaşları uyaran Saydan, şunları söyledi:

“İlaç rastgele alınacak ve kullanılacak bir ürün değildir. Ülkemizdeki gıda takviyelerinin de diğer AB ülkeleri ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi etkin, bilimsel temelli ve güvenli bir denetim sürecinden geçmesi için ilaçta uzman olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bünyesinde bir yapı kurularak bu kurumun sorumluluğuna verilmesi birçok sorunu çözecektir. Gıda takviyelerinin bilimsel temele dayalı olarak halka sunulması ve denetlemeler sonucunda sağlık için tehlikeli olduğu tespit edilenlerin piyasadan hızla çekilebilmesi için, en uygun adres ise ülkenin sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı ve sadece onun izni ile açılan birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerimiz olmalıdır.Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan TİTCK, Gıda Takviyeleri için güvenli, bilimsel temelli ve tüketici odaklı bir denetim süreci sağlayacaktır. Böyle bir yapı, iç pazarda güven oluşturacağı gibi, ülkemizin uluslararası pazarlarda da söz sahibi olmasını sağlayacaktır. Çünkü ülkemiz sayısı çok fazla endemik bitkinin anayurdudur.”

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MERDİVENALTI ÖNLENİR

Saydan, gıda takviyelerinin bakanlık denetiminde olmasının getireceği kazanımları şöyle sıraladı;

• Tüketicinin ürüne güveni artacaktır: Sıkı denetim sonucu sahte ve tüketiciyi yanıltan ürünler piyasada olmayacaktır.

• Gıda takviyelerinde bilimsel çalışma zorunlu hale gelecektir: Ürünlerin bilimsel çalışmalarla desteklenmesi zorunlu hale gelecek; böylece daha güvenli ve etkili ürünlerin pazara sunulması sağlanacaktır.

• En önemlisi yan etkiler takip edilebilecektir: Özellikle yan etkiler, ilaç etkileşimleri ve uzun vadeli kullanımın vatandaş sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri daha yakından izlenebilecektir.

• Eczacı uzman eli ile vatandaşa verilecektir: Sağlık Bakanlığı ruhsat izni ile satışına onay verilen bu ürünler eczanelerimizde satılacağı için uzman eczacı denetiminde vatandaşlara verilecektir. Ve kullandığı diğer ilaçlarla veya hastalıklarıyla etkileşimi sorgulanabilecektir.