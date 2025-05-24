İsimsiz süreçte ‘Mayıs sancısı’

Politika Servisi

Ankara ile İmralı arasında sürdürülen “adı konmayan süreç”te PKK silah bırakırken atılacak siyasi adımlara ilişkin belirsizlikler ve tartışmalar devam ediyor. Kürt kanadının ‘bir an önce adım atılması’ çağrısı yaptığı iktidar kanadı somut açıklamalar yapmaktan kaçınıyor.

Diyarbakır’da konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayyım yasasının lağvedilmesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak "Demokratik topluma giden yol buradan geçer” dedi.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'nun iki gün sürecek toplantısında konuşan Hatimoğulları, "Bu kayyımlar bir yandan Kürt halkının seçme ve seçilme hakkını elinden almak isteyen anlayışın sonucu, bir darbedir” dedi.

OTORİTER, FAŞİZAN BİR REJİM KALIR GERİYE

İBB’ye yönelik operasyonlara da tepki gösteren Hatimoğulları, "Demokrasinin asgari koşulu seçme ve seçilme hakkıdır. Bunların insanların elinden aldığınız zaman geriye otokratik bir rejim kalır, otoriter faşizan bir rejim kalır. Kayyımcı zihniyetin batıda hızla yayıldığını görüyoruz. 14 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dönük gerçekleşen operasyonu doğru bulmadığımızın bir kez daha altını çiziyoruz. Bu operasyonun dördüncü dalgasının yapıldığının haberiyle uyandık bugün. Bunları kabul etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

EĞER ÇÖZÜMDEN YANA İSELER…

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel de iktidarın yeni süreçte yeterli düzeyde cesur bir tutum sergilemediğini belirterek, "Bu çekingenlik ve korku hali sorunları daha da ağırlaştırır ve çözüm karşıtlarını cesaretlendirir" dedi.

Sürecin geldiği aşamaya dair Mezopotamya Ajansı’na konuşan Temel şu ifadeleri kullandı: “Süreç belli parametreler üzerinden yürüyor. Eğer devlet ve iktidar çözümden yana ve kararlı ise hızlı bir şekilde hukuki ve siyasi boyutunu hayata geçirmelidir. Siyasi boyutu; demokratik siyasetin kapsamının genişletilmesdir. Hukuki boyut ise yasal ve hukuksal gerekliliklerin eksiksiz yerine getirilmesidir. Her iki konu için de Meclis'in aktif biçimde devreye girmesi ve gerekli inisiyatifi alması zorunludur” dedi.

Temel, tecridin kaldırılması ve Öcalan’ın aktif bir biçimde siyasete dahil olması gerektiğini de kaydetti.

SİLAHLARIN ENVANTERİ VAR

PKK’nin silah bırakma kararı sonrasında örgütün elinde ne kadar silah olduğu, bunların teslim sürecinin ne zaman ve ne şekilde olacağına ilişkin sorular da belirsizliğini koruyor.

Sputnik’in aktardığına göre AKP kaynakları devletin örgütün elindeki silah envanterini bildiğini kaydetti. Örgütün teslim ettiği silahlar ile bu veriler karşılaştırılacak. Silah bırakma sürecinin kısa bir sürede başlayabileceği de öngörülüyor.

Öte yandan Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi Mazlum Dinç, görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.