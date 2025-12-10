İşine gelene yanıt verdiler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14 Kasım 2025 tarihli toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi ele alındı. Bakanlığa bağlı RTÜK’ün bütçesi de toplantıda görüşüldü. Komisyon üyeleri, “İktidarın sopası gibi” hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK ile ilgili kritik konuları komisyonda gündeme getirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a RTÜK ile ilgili sorular sordu. İktidara yakın çok sayıda kanalın yıllardır lisanssız yayın yaptığının altını çizen Bakırlıoğlu, “TRT Tabii, Euro D, TV 8,5 ve Apple TV yayınlarına lisanssız devam ederken BirGün TV cezalandırılmak isteniyor” dedi.

HORTUM HATIRLATMASI

Bakırlıoğlu, Yunus Emre Vakfı’nın hortumlandığına yönelik haberlerin hemen ardında BirGün TV’ye lisans dayatması yapıldığını anımsatarak, “Bu tesadüf müdür?” tepkisini gösterdi. CHP’li Bakırlıoğlu öte yandan, Yunus Emre Vakfı’na naylon fatura kesen şirketlerin RTÜK ile de iş yaptığını vurgulayarak, Bakan Ersoy’a yönelik, “Bu konuda söyleyecek bir şeyiniz var mıdır?” diye konuştu.

Bakan Ersoy, komisyonda yanıt vermediği soruların yanıtlarını yazılı olarak göndereceğini belirtti. Yanıtlar, 8 Aralık'ta TBMM’ye ulaştı. Bakırlıoğlu’nun sorularının bazılarının yanıtlanmadığı öğrenildi.

Tüm sorularının yanıtlanmamasına tepki gösteren Bakırlıoğlu, gazetecilere yaptığı değerlendirmede özetle şunları söyledi:

“Ebubekir Şahin döneminde, diğer kurumlardan çok sayıda eş dost personel nakli yapıldı. Bu rakamın 100'ü aştığı söyleniyor ve bir o kadar personel de uzaktan çalışmaya yönlendirilmiş. Bunları da gündeme getirdik. Bu sorularımızın biri görmezden gelinmiş, diğerine ise 21 gibi gerçekten uzak bir yanıt verilmiş.

Yunus Emre Vakfı’nı hortumlayan firmaların RTÜK’e de iş yaptığı ortaya çıktı. Bununla ilgili sorularımız da maalesef yanıtsız kaldı. Ekranları karartan RTÜK, tartışmalı uygulamalarına da karartma uyguluyor. Kültür Bakanı da anlamsız, sorularımıza yanıt olmayan, içi boş yazıları bize 'yanıt' diye gönderiyor. Bu durum, TBMM’nin denetim hakkına da açık saygısızlıktır.”