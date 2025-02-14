İşini bilen bürokrat

AKP döneminde siyasilerin ve bürokratların kamuyla ticari ilişki yürütmesi sıradan bir hâl aldı. Bunun son örneklerinden birine de iktisadi devlet teşekkülü olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın imza attı.

Ufuk Yalçın 1998’den 2020 yılında kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalıştı. İBB’de teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütürken 2019’daki seçimlerde AKP’nin İBB’yi kaybetmesinde sonra TCDD’ye atandı.

YURDU KYK’YE KİRALADILAR

2020 Temmuz ayında TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanı olarak göreve başlayan Yalçın, 5 Ağustos 2022’de de TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Ufuk Yalçın, İBB’de çalışırken akrabalarıyla birlikte 2009’da memleketi Gümüşhane’de Gümüşyurt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Bu şirket aracılığıyla hazine arazisi üzerinde bir özel öğrenci yurdu inşa ettiler. Bir süre özel öğrenci yurdu olarak işletilen yurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na kiralandı. KYK’nin her ay şirkete yüz binlerce lira kira ödediği bildirildi.

BirGün Ufuk Yalçın’a ulaşarak, “Bir bürokrat olarak kamuyla ticari faaliyet yürütmeniz ve şirket ortağı olmanız etik mi? Yurdunuzu KYK’ye ne kadara kiraya verdiniz?” sorularını yöneltti. Şirketi akrabaları ile kurduğunu ve hâlâ ortağı olduğunu doğrulayan Yalçın şunları söyledi: “Şirkette sadece yüzde 6 oranında hissedarım. Her yıl yaptığım mal beyanında da şirkete ortak olduğumu belirtiyorum. Yurdu inşa ettiğimiz araziyi kamudan ihaleyle aldık. Teşvik koşullarını da yerine getirdik. Sonucunda devlet arazinin kullanım hakkını 49 yıllığına bize verdi. Yurdu önce biz işlettik sonra da KYK burayı bizden kiraladı. Şimdi burası devlet yurdu olarak işletiliyor. Her ay KYK’nin ödediği kira şirket hissedarlarına dağıtılıyor. Bizim yurdumuz Gümüşhane’nin en iyi yurdudur. Memleketimize yatırım yaptık.”