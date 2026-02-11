Isınma desteğinde ödemeler başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü sosyal destek projesiyle Horoz Kart sahiplerine aylık 1.500 TL’ye kadar olmak üzere toplamda 4 bin 500 TL’lik ısınma yardımı verileceği açıklanmıştı. Hane yardımı ve emekli ikramiyesi alan Horoz Kart sahiplerinin zorlu kış şartlarını daha rahat ve sağlıklı geçirmesi için başlatılan destek kapsamında ilk ay ödemeler kısa süre önce başvurusu onaylanan hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

“Ocak ve Şubat 26” dönemi ısınma desteği için devam eden müracaatlar ise www.denizli.bel.tr adresindeki “Başvurular” sekmesi veya https://cbs.denizli.bel.tr/isinmadestegi/ adresinden gerçekleştiriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, dar gelirli vatandaşların zorda kalmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, “Halkımızın parasını yine halkımız için kullanarak, zor günleri dayanışma içerisinde aşacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, ekonomik zorluklar karşısında hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.