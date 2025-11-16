İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, ev sahibi Japonya’yı 30-21 yendi

ERCAN ATA/ANKARA, (DHA)- JAPONYA’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25’inci Yaz Olimpiyat oyunlarında (Deaflympics) Türkiye İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, ev sahibi Japonya’yı 30-21 yendi.

Komazawa Olympic Park General Sports Ground Indoor Stadyumu'nda yapılan karşılaşmada Türkiye, Japonya karşısında seyirci baskısına rağmen galip geldi. Maçın ilk dakikalarında 6 farkla geriye düşen milliler, maçın ilk devresini 16-9 tamamladı. 2’nci yarıda ise ay-yıldızlıların savunmadaki başarısı, hızlı hücumlardaki skora yansıdı ve milliler Deaflympics’de ilk galibiyetini 30-21'lik skorla ev sahibi Japonya karşısında aldı.

TEKNİK DİREKTÖR HARUN GÖKÇİMEN: İLK MAÇA GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ

İlk maçlar her zaman zordur diyen İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı Teknik Direktör Harun Gökçimen, “Şampiyonaya galibiyetle başlamak çok önemli. Sporcularımız tecrübesini ortaya koyarak ev sahibi Japonya karşısında maçı kazandılar. Sırada Almanya var. Güçlü bir takım ama burada final oynamak istiyorsak galip gelmemiz lazım. Milli takımımız performansını tam olarak sahaya yansıtırsa Almanya’yı yener çapraz eşleşmeden gelecek rakibimizi bekleriz. Buraya gelen tüm ülkeler güçlü takımlara sahip. İnşallah madalya hedefimizi gerçekleştiririz” dedi.

Almanya, Brezilya ve Japonya’nın olduğu grupta mücadele eden, İşitme Engelliler A Milli Hentbol Takımı, 2’nci maçını yarın TSİ 07.00’de Almanya ile oynayacak.

