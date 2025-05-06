İşitme engelliler futbol takımı, final-four’da mücadele edecek

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler futbol takımı, Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi A grubunu namağlup lider tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu başarıyla birlikte takım, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Bartın’da düzenlenecek olan Final-four organizasyonunda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye finallerinde şampiyon olması halinde Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etme hakkı elde edecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, özel sporcuların elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu belirterek, "İşitme Engelliler Futbol Takımımızın namağlup tamamladıkları lig sürecinin ardından Türkiye finallerine katılacak olmaları, şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu önemli başarı, Adıyaman’ın sportif alandaki potansiyelini ve asıl engellerin yalnızca zihinlerde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya ve sizlere desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Final Four’da da aynı inanç ve mücadeleyle başarıya ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.