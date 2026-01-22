İşitmenin bedeli giderek ağırlaşıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işitme cihazları için sağladığı destek, derinleşen yoksulluk koşullarında neredeyse sembolik düzeyde kalırken, artan cihaz fiyatları yurttaşları borçlanmaya ya da tedaviden vazgeçmeye zorluyor. Yaklaşık 3 milyon işitme engelli bireyin bulunduğu ülkede, açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya çalışan emekliler ve dar gelirli aileler için işitme cihazı artık ulaşılmaz bir ihtiyaç haline geldi. SGK’nın 2026 yılı itibarıyla işitme cihazları için ödediği tutar 4 bin ile 7 bin TL arasında değişirken, piyasada en düşük fiyatlı cihazlar 30 bin TL’den başlıyor, fiyatlar 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Böylece cihaz bedelinin yaklaşık yüzde 80’i yurttaşın cebinden karşılanıyor. Aileler tepkili.

DESTEK ERİDİ

Ortalama 5 yılda bir yenilenmesi gereken işitme cihazlarının temini her geçen yıl daha da zorlaşıyor. SGK’nın desteği ise enflasyon ve döviz artışı karşısında hızla eridi.

2008 yılında işitme cihazı için yapılan 800 TL’lik ödeme, o dönem yaklaşık 472 avroya denk gelirken, 2026 yılı itibarıyla SGK’nın ortalama ödeme tutarı 101 avro seviyesine kadar geriledi. Cihaz fiyatlarını karşılayamayan çok sayıda aile, sağlık hizmetine erişemeden geri dönmek zorunda kalıyor. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkanı Pelin Döşer, işitme cihazlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “İşitme engelliler günlük yaşamda ve toplumsal hayatta ciddi iletişim sorunları yaşıyor. En ucuz kullanılabilir cihazlar 32 bin TL’den başlıyor. İşitme cihazı kullanamayan kişilerde konuşma bozukluğu, unutkanlık ve psikolojik sorunlar tetikleniyor. SGK’nın karşıladığı tutar kesinlikle yeterli değil. Bu bir lütuf değil, sağlık hakkıdır. İşitme engelliler adeta görmezden geliniyor.”

Döşer, birçok ailenin medikal firmalardan elleri boş döndüğünü, maddi durumu yetersiz olan yurttaşların ise borçlanarak cihaz alabildiğini belirterek “Sadece cihaz değil, parçalar ve piller için yapılan ödemeler de çok düşük. Ödeme tutarları en azından asgari ücret artışına endekslenmeli” dedi. İşitmer İşitme Derneği Başkanı Arslan Arslan da mevcut desteklerin gerçeklikten koptuğunu belirterek şöyle konuştu: “En uygun fiyatlı işitme cihazı bile 30 bin TL’nin üzerinde. Bu koşullarda SGK ödemeleri fiilen işlevsiz. Yapılan yüzde 20’lik artış yetersiz kaldı. 20 bin TL emekli maaşı alan bir yurttaş geçimini zor sağlarken bu cihazı nasıl alsın?”

Arslan, geçmiş yıllara dikkat çekerek, “2008’de 850 TL olan ödeme, her yıl asgari ücret artışına göre güncellenseydi bugün 56 bin 980 TL olurdu. Bu tutar ancak bir cihaz almaya yeterdi” diye konuştu. 2023–2026 arasında döviz kuru yüzde 270 artarken, işitme cihazı fiyatlarının yüzde 733 zamlandığını hatırlatan Arslan, “Bu tabloda kamunun daha güçlü bir sosyal güvenlik politikası üretmesi zorunludur” ifadelerini kullandı.