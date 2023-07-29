İskeleden düşen işçi yaralandı

Kastamonu’da bir iş yerindeki tadilat çalışması sırasında iskeleden düşen işçi yaralandı.

Olay, Kastamonu il merkezi Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir iş yerindeki tadilat çalışması sırasında dengesini kaybeden inşaat işçisi beton zemine düştü.

Yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.