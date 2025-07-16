‘İşkence asla kabul edilemez’

Haber Merkezi

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde aynı aileden 10 kişin Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle polis tarafından darbedilerek gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 16 baro tarafından yapılan açıklamada, “İşkence hiçbir şekilde kabul edilemez” denildi.

Açıklamada, “Aralarında bir çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin gözaltına alındığı, hamile kadının polis şiddeti sonucu karnına aldığı, tekme nedeniyle acilen sezaryenle doğuma alındığı, dünyaya gelen bebeğin kafasında darp izleri bulunduğu ve kuvözde tedavi altında olduğu bilgileri kamuoyunun gündemine taşınmıştır” denildi.

Olayın hem Anayasa'nın güvence altına aldığı temel hak ve özgürlükleri hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki işkence ve kötü muamele yasağını açıkça ihlal etmek anlamına geldiği belirtilen açıklamada, “Hiçbir yurttaş, etnik kimliği, dili, inancı veya kültürel tercihleri nedeniyle ayrımcılığa, şiddete ya da işkenceye maruz bırakılamaz. Devletin insan haklarını koruma ve işkenceyi önleme yükümlülüğü, mutlak ve tartışmasızdır” ifadeleri kullanıldı.

MECLİS GÜNDEMİNDE

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, yaşanan olayı Meclis’e taşıdı. Yaşananların tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların açığa çıkarılması amacıyla Meclis'e araştırma önerge veren Çiçek şunları belirtti: “Olayın tüm yönleriyle araştırılması, faillerin ve sorumluların açığa çıkarılması ve benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.”