İşkence davasında karar hâlâ çıkmadı

Haber Merkezi

Antalya’da işçi Vedat Kurt’un çalıştığı Antepli Ahmet Usta isimli otomobil bakım atölyesi sahipleri tarafından üç gün boyunca işkence gördüğü olaya ilişkin görülen 11 duruşmada hâlâ karar çıkmadı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Kurt'un tedavi gördüğü tüm sağlık kuruluşlarının isimlerinin mahkemeye sunulmasına ve raporların Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesini istedi. Mahkeme, sanıkların tutuklanmaları ve adli kontrol altına alınmaları talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kurt, “Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar serbestler. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin” dedi. Kurt, “Ne yazık ki ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Urfa’da Adli Tıp raporu aldım. Dosyamıza işlemedi. İstanbul'a gittim, sonuç alamadım. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" dedi.