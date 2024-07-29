İşkence dosyası tek bir ifade alınmadan kapatıldı

Haber Merkezi

Tatvan'da operasyona çıkan askerler tarafından şiddete maruz kaldığı idida edilen Kerem Arvas için yapılan suç duyurusunda, tek bir ifade alınmadan ‘’takipsizlik’’ kararı verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Peyîndas köyünde 10 Ağustos 2023 tarihinde tarlasında çalışırken operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alınan Kerem Arvas, ‘’örgüt üyesi olmak’’ iddiasıyla tutuklandı. Arvas, 29 Mart'ta ‘’örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’’ iddiasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Arvas, Nisan ayında ise tahliye edildi.

MA'ya konuşan avukat Berfin Ozan, müvekkilinin gözaltına alındığı sırada gördüğü işkenceye dair 11 Ağustos 2023'te ‘’İşkence ve kötü muamele’’ ile ‘’Görevi kötüye kullanma’’ gerekçesiyle Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili asker ve korucular hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, Arvas'ın sistematik bir şekilde işkenceye maruz bırakıldığı, fiziki işkenceye dair darp raporu verilmediği, kaburga kırığı ile 24 saat ilaç verilmeksizin nezarette tutulduğu ve aileye bilgi verilmediği ifade edildi.

Savcı, 23 Temmuz’da başvuruya dair takipsizlik kararı verdi. Operasyona katılan askerlerden herhangi birisinin ifadesinin alınmazken, takipsizlik kararına ‘’yetersiz delil’’ gerekçe yapıldı.

Ozan, ‘’Belirlenen faillerin cezasız bırakılması, failleri güçlendirmektedir. Yalnızca Kerem Arvas dosyasında değil, geçmişte ve gelecekteki işkence dosyalarında failler yargılanmayacakları düşüncesinin kendilerine verdiği cesaretle daha saldırgan bir tutum içerisine girecektir.’’ dedi.