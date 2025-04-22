İşkence iddiaları: Emniyet "suç duyurusu yok" dedi, Eren Üner belge paylaştı

Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolara katılan, sosyal medya paylaşımlarının ardından gözaltına alınan ve gözaltı sırasında işkenceye uğradığını iddia eden Eren Üner, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını yalanladı.

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Üner, 24 Mart Pazartesi akşamı evinden gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde işkenceye uğradığını belirterek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, ileri sürülen iddiaların gerçek dışı, asılsız ve teşkilatı yıpratmak için gündeme getirildiğini savundu. Emniyet açıklamasında gözaltı sürecinde alınan 3 adet darp raporunda kötü muamelenin yert almadığı, Üner'in 9 Nisan'da serbest kaldıktan sonra 20 Nisan'a kadar herhangi bir adli makama şiddet veya kötü muameleye dair bir başvurusunun olmadığı iddia edildi.

Emniyet'in açıklamasına yanıt veren öğrenci Üner ise 8 Nisan tarihli suç duyurusunun görselini paylaşarak "8 Nisan 2025 tarihinde avukatlarım aracılığıyla suç duyursunda bulunduk. İstanbul CBS 2025/73122 soruşturma numarasıdır. Yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Merhaba, 8 Nisan2025 tarihinde avukatlarım aracılığıyla suç duyursunda bulunduk. İstanbul CBS 2025/73122 soruşturma numarasıdır.



Yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Suç duyurusunu görsele ekliyorum. https://t.co/2gPjPBhs0g pic.twitter.com/ztuXn6c2Vj — Eren Üner (@erennuner) April 21, 2025

NE OLMUŞTU?

İddialara göre olay, 24 Mart Pazartesi günü 22.30 sularında Eren Üner’in sivil polisler tarafından evinden gözaltına alınmasıyla başladı. Saraçhane protestolarında yaşanan polis şiddeti ve işkence iddialarını kendi sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle Üner, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil polislerce evinden gözaltına alındı.

Teknolojik aletlerine el koyulan Üner, bindirildiği gözaltı aracında şiddet ve tehdide maruz bırakıldığını aktardı. Yine şubede şiddet, küfür ve tehditlerin sürdüğünü belirten Üner, ikinci kez sorguya alındığında daha sonra 2 No’lu Baro’nun avukatı olduğunu öğrendiği İ.G.’nin geldiğini aktardı. Avukatın şiddet ve tehdide tanıdık olduğunu ancak engellemek yerine "Dövün ama az dövün" ifadelerini kullandığını belirtti.

Ayrıca Üner’in çalışma odasında darp edilirken, sosyal medyada paylaştığı çevik kuvvet müdürlüğünde çalışan memurların odaya getirildiği ‘intikamınız alınıyor’ denildiği iddia edildi. Yine suç duyurusunda, ifade işlemlerinin ardından Bayrampaşa Hastanesi’ne götürülen Üner’in elleri kelepçeli şekilde polis gözetiminde muayene edildiği ve darp izlerinin rapora işlenmediği öne sürüldü.

Polislerin ardından doktor ve avukat hakkında görevini kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.