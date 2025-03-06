İşkence ‘meşru’ görüldü

Haber Merkezi

İstanbul Valisi, Erdoğan'ı protesto ederken işkenceyle gözaltına alındığını belirten, Filistin destekçisi 9 gencin şikayetçi olduğu polis ve korumalar hakkında soruşturma izni vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında protesto ettikleri için gözaltına alınan dokuz kişi, gözaltı sırasında ve emniyette işkenceye maruz kaldığını belirterek Cumhurbaşkanlığı Koruma Personelleri ve çok sayıda polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

GazeteDuvar’ın haberine göre, soruşturma sürerken İstanbul Valiliği, hakkında suç duyurusunda bulunulan polis ve kamu görevlileri hakkında “Soruşturma İzni Verilmemesi” yönünde karar aldı. Avukat Adem Bingöl, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak Valilik kararının iptalini ve soruşturma izni verilmesini talep etti. Dava dilekçesinde darp raporları da dosyada sunuldu.