İşkence sistematik hâle geldi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden alınması ile başlayan operasyonlarda tutuklananlara uygulananlar, işkenceye dönüyor. Nezarethanede yemek verilmeden günlerce tutulmak ve cezaevlerinde tek kişilik hücrelere atılma gibi uygulamalarla tutuklular üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor.

Ekrem İmamoğlu da yaptığı paylaşımla İBB operasyonlarında tutuklananlara sistematik olarak işkence ve kötü muamele uygulandığını belirtti.

BU BİR İŞKENCE DUYURUSUDUR

Özellikle kadın tutukluların cezaevlerinde işkence düzeyinde uygulamalara maruz bırakılmasını gündeme getiren İmamoğlu “Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna” dedi.

İmamoğlu, yeni X hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur. Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor. Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle “iftiracı” yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar. Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna.”

KELEPÇELİ HÂLDE NAKİL ETTİLER

Ekrem İmamoğlu'nun mesajında bahsettiği Medya A.Ş eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman, uğradığı kötü muameleyi “Afyon işkencesi” başlığıyla kaleme almıştı. Atayman, "72 gün hücrede, ardından 5 gün koğuşta tutuldum. Sonra bir parça ekmekle, 7,5 saat bileklerim kelepçeli hâlde, bir metrekarelik zırhlı bir kabinin içinde Afyon’a sevk edildim. Bileklerim kelepçeden mor. Burada yerde yatıyorum. Eşyam çöp torbasında. Haftada sadece bir kez, 10 dakikalık görüşme hakkım var. Bu bir yargılama değil, bu açık bir cezalandırmadır" demişti.

İBB operasyonlarında tutuklananların maruz bırakıldığı bazı ihlaller şöyle:

• İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat sağlık sorunları yaşamasına rağmen tahliye edilememiş ve defalarca hastaneye kaldırılmıştı.

• Gözaltına alınanlar ifadelerinde nezarethanede yemek verilmeden günlerce tutulduklarını belirttiler.

• Aralarında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tek sıra dizilerek görüntüleri servis edildi.

• 23 Mart’ta İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonda tutuklu bulunan 14 tutuklu Silivri’den il dışındaki cezaevlerine nakledildi.

• Tutuklanan kişilerin aileleri ve avukatlarıyla görüşmeleri konusunda engeller çıkartılıyor.