İşkence sonucu yaşamını yitiren 'çocuk işçi' Muhammed'in babası: "Adaletin yerini bulmasını istiyorum"

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde, diğer çalışan tarafından hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakılması sonucu ağır yaralanan ve sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammed Kendirci'nin babası Ahmet Kendirci, oğullarının ölümüne neden olanlar için "en ağır cezayı istediğini" söyledi.

Baba Ahmet Kendirci, evinde gazetecilere açıklama yaptı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Kendirci, Muhammed'in evine bağlı bir çocuk olduğunu belirterek "Sağolsun bir gün bizi üzmedi, bize hiç sıkıntısı olmadı" ifadelerini kullandı.

"Hakim savcılardan adaletin yerini bulmasını istiyorum" diyen Kendirci, şüphelinin tutuklamaya sevk edildiği hakimlik tarafından önce serbest bırakıldığını anımsatarak buna anlam veremediğini söyledi.

Baba Kendirci, "Ben biliyorum, çocuğum gelmeyecek. En ağır ceza neyse onu istiyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bozova'da çalıştığı marangoz atölyesinde, 14 Kasım’da kalfa Habip Aksoy ve bir başka çalışan tarafından hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakılması ardından ağır yaralanan Muhammed Kendirci hastanede tedavi görmüş, iç organlarında ciddi hasar olan çocuk tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Habip Aksoy tutuklanmıştı.

Olay günü hastaneye kaldırılan Muhammed Kendirci’nin kıyafetlerini çöp kutusuna attığı belirlenen üç sağlık çalışanı hakkında da idari soruşturma başlatılmış, sağlık çalışanları soruşturma tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırılmıştı.