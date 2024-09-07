İşkence var, tedavi yok

Haber Merkezi

Cezaevlerinde tutuklulara yönelik hak ihlalleri gündemdeki yerini korurken İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Samsun’da bulunan Kavak S Tipi ve Bafra T Tipi Kapalı cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Cezaevlerinde tutukluların çıplak arama, şiddet, hakaret ve kötü muameleye maruz kaldığına dikkat çekilen raporda aynı zamanda tedavilerinin aksatıldığını, tahliyelerinin engellendiği aktarıldı.

Yapılan ihlalleri açıklayan İHD MYK Üyesi Nuray Çevirmen, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 6 tutuklunun tahliyelerinin İdare ve Gözlem Kurulları’nca engellendiğini belirterek ‘‘Mülakata çağrılan mahpusların hiçbir kurulun önüne çıkmadığı öğrenildi. Bütün mahpusların infazlarının uzatıldığı, kurul kararlarının ise tamamının noktası virgülüne kadar aynı olduğunu öğrenilmiştir’’ dedi.

Açıklamada konuşan İHD Ankara Şube Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, çıplak arama ve zorla soyma fiillerinin kişinin mahremiyetini ihlal eden, moral değerlerini, sosyal kimliğini hedef alan, ruhsal bütünlüğüne zarar veren ve cinsel şiddet boyutlarına ulaşan işkence fiilleri olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yazmacı, “İşkence-darp vakalarına son verilmeli, sorumlu olan kişiler hakkında soruşturma açılmalı ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır’’ dedi.

‘AĞIZ İÇİ ARAMA DAYATMASI’

Tutukluların yaklaşık 3 yıldır ağız içi arama dayatması nedeniyle hastaneye gidemediğini ve tedavilerinin engellendiğini belirtilen raporda Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerinin bir kısmı şu şekilde sıralandı:

• ‘‘6 kişinin tahliyesi engellendi,

• 4 Mart 2024 tarihinde tutukluların odasına girilerek, işkence ile odalarından çıkartılıp tekli hücrelere konuldukları olaydan birçok faaliyete katılmalarının yasaklandığı,

• Kalp hastası olan bir tutuklunun tedavisi geciktirilmiştir,

• Tutukluların özel yaşam hakkı ihlal edildiği, 360 derece görüş özelliği olan kameraların mahpusların tuvaletini gördüğü öğrenildi.”