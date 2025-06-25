İşkence zihniyeti varlığını koruyor!

HABER MERKEZİ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD), 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü dolayısıyla hazırlanan 3 günlük programın ilk gününde, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan eski Gayrettepe İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, 12 Eylül döneminde Gayrettepe İl Emniyet Müdürlüğü’nde kaybedilen Hayrettin Eren’in kız kardeşi İkbal Eren konuştu.

Eren, “1970’li, 1980’li hatta 1990’lı yılların işkence merkezlerinden biri olan, içine girenin işkence izleriyle çıktığı ya da girip bir daha çıkamadığı, ‘Birinci Şube’ olarak bilinen ve 1994 yılı sonlarına kadar kullanılan, 2023 yılında da yıkılan Gayrettepe’deki İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu yerdeyiz. Buradan tüm kamuoyuna sormak istiyoruz: Bu bina gerçekten yıkıldı mı? Açıkça görüyoruz ki bu binayı yapan, belli amaç ve işlevler için kullanan zihniyet hâlâ varlığını koruyor” ifadelerini kullandı.

Eren, işkence raporlarına değinerek, “Yapılan çalışmalar, 12 Eylül’de bu ve benzeri işkence merkezlerinde aylarca tutulan yaklaşık 650 bin kişiye tam 45 farklı işkence yönteminin uygulandığını, belgelenen 171 işkencede ölüm olayının önemli bir bölümünün bu mekânda gerçekleştiğini gösteriyor. Yüzlerce insanın emniyet müdürlüklerinde, polis merkezlerinde işkenceye uğradığı 19 Mart 2025 protestoları süreci, geçmişten bu yana işkencenin inkâr edilemez tarihsel ve zihinsel sürekliliğinin varlığını bir kez daha bize göstermiştir” dedi.

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2024’TE 697 KİŞİ İŞKENCE GÖRMÜŞ

Yapılan açıklamada TİHV’e işkence gördüğü iddiasıyla başvuran yurttaşların sayısı 697 kişi olarak belirtildi.

Açıklamada yurttaşların işkenceye maruz kaldığı yerler ve oranları şu şekilde sıralandı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: %23,1

Van Emniyet Müdürlüğü: %10,7

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü: %5,1

Ankara Emniyet Müdürlüğü: %3,1