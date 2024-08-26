İşkenceyi kabul ettiler

Haber Merkezi

Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde geçtiğimiz hafta tutsaklar, arama adı altında yapılan koğuş baskınlarında başgardiyanın şiddetine maruz kaldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, yaşananları yerinde gözlemlemek için cezaevine ziyaret gerçekleştirdi. Avukatlar, ziyaretin ardından ise tutsaklardan Adem Dinç’in gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldığını ve vücudunda darp izleri olduğuna dair kamuoyuna açıklamada bulundu.

ÖHD’li avukatlar, daha sonra cezaevindeki işkenceye dair Kocaeli Barosu, Kocaeli Tutukevleri İzleme Kurulu ile Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurarak, konuyu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerine bildirdi.

ÖHD üyesi avukat Hanne Baytürk, Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde yaşananlara ilişkin MA'ya konuştu.

Avukatlar olarak Adem Dinç’in maruz kaldığı şiddete ilişkin Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’na “işkence ve görevi kötüye kullanma” suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını belirten Baytürk, başgardiyanın daha önceden de tutsaklara işkence uyguladığı bilgisine ulaştıklarını cezasızlık politikası nedeniyle eylemlerine devam ettiğini ifade etti. Kocaeli Barosu’na bir heyet oluşturup Kocaeli Cezaevi’ni ziyaret etmeleri yönünde başvuru yaptıklarını, Kocaeli Tutukevleri İzleme Kurulu’na da resmi başvuru yaptıklarını söyleyen Baytürk, DEM Parti vekillerine durumu iletmeleri üzerine kendilerinin de Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verdiğini ifade etti.

Baytürk, “Milletvekillerine yapılan dönüşte, başgardiyan hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini aldık. Ancak kamuoyuna açık bir soruşturma olmadığı için içeriğini ya da yaptırımını şu an bilmiyoruz. Cezaevindeki işkence durumunu ortaya koymak için çabalarımız devam edecek” diye belirtti.