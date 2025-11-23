İşkenceyle öldürülen Muhammed’in dosyasına gizlilik kararı getirilmiş

Urfa'da bir marangoz atölyesinde kalfa Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından işkenceyle öldürülen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

Bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, 14 Kasım’da birlikte çalıştığı kalfa Habip Aksoy ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından basınçlı kompresörlel işkenceye maruz bırakılması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Kendirci, 19 Kasım’da hayatını yitirdi.

Olayın ardından Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşananların bir işkence değil, “şakalaşma sonucu meydana gelen bir olay” olduğu ileri sürülmüştü.

Soruşturmayı yürüten savcılığın ise dosyaya gizlilik kararı getirdiği iddia edildi.

Ajans Urfa’daki habere göre avukatlar, dosyaya ilişkin bilgi almak için yaptıkları başvurunun savcılık tarafından “gizlilik” gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Şüpheli Habip Aksoy, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe yeniden tutuklanmıştı.

