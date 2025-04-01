İskender Bayhan, protestolarda tutuklanan gençleri Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençleri Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Bayhan, gençlerin morallerinin iyi olduğunu belirterek, "Kendilerini haksız yere cezaevine atanlara inat, her koşulda öğrenmeye devam ediyorlar" dedi.

Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Barosu avukatlarıyla birlikte, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’nde dört gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan genç arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İkisi üniversite öğrencisi, birisi ise işçi olan gençlerin moralleri yerinde. Gençlerin demokratik haklar ve özgürlükler için yükselen sesini susturmak isteyenler boşuna uğraşmasın; bunu başaramayacaklar! Gençler, cezaevine girer girmez kütüphaneden üç kitap istemişler: Yaşar Kemal-Yılanı Öldürseler Zülfü Livaneli-Bizi Sürükleyen Nehir Sokrates’in Savunması Kendilerini haksız yere cezaevine atanlara inat, her koşulda öğrenmeye devam ediyorlar!"