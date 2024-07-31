İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde tavan çöktü

İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde su sızıntısı nedeniyle tavan çöktü. Yaşanan olayda şans eseri herhangi bir yaralanma meydana gelmezken konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Kara, hastanede yaşanan sorunları daha önce de dile getirdiklerini anımsatarak sorunların çözülmesi için Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı.

İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde, tomografi çekilen alandaki tavan, su sızıntısı nedeniyle parçalanarak çöktü. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Hatay’daki birçok yurttaşımızın yararlanmak zorunda olduğu İskenderun Acil Durum Hastanesinde gün geçmiyor ki yeni bir kriz yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda hastaneye giden yolda da sıkıntılar yaşandığını anlattıklarını vurgulayan CHP'li Kara, "Acil müdahalenin çok kritik olduğu kadın doğumun ünitesinin ve çocuk acilin şehir merkezine yaklaşık 5-6 km uzakta olmasının büyük sorunlara yol açabileceğini dile getirmiştik. Bugün ise tomografi sırası bekleyen vatandaşlarımız, hastanenin çatısının nedeni bilinmez su sızıntısı sonucu parçalanarak düşmesi sırasında yaşanabilecek büyük bir kazadan kıl payı kurtulmuştur" dedi.

"AKP’NİN SAĞLIK SİSTEMİNDE ÜLKEMİZİ GETİRDİĞİ SON DURUM BU"

Kara, sağlık sisteminde gelinen son noktanın İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde meydana gelen bu kazayla özetlenebilir halde olduğunu söyledi.

Çocuk acil ve kadın doğumun elverişsiz bir konumda olmasına da dikkat çeken Yıldırım Kara "Çocuk acil ve kadın doğumun burada olması yurttaşlara bir eziyettir. Zamanla yarışılacak tıbbi durumlarda yurttaşlarımızı bu denli zorlu ve uzak bir yol ile karşı karşıya bırakmak kabul edilemez bir durumdur. Yurttaşımızın sağlık hizmeti alması için toz toprak içinde kötü yollardan geçmesini bekleyemeyiz" diyerek iktidara seslendi ve burada ulaşım ile ilgili sıkıntıların çözülmesini, yeniden bir yapılandırma ve planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

Hastanelerin yetersizliğine değinen CHP’li Kara, "Yurttaşlar, İskenderun içerisinde bulunan diğer hastanelerde tetkik yaptırmak için gittiğinde çoğu cihazın bozuk veyahut eksik olması sebebiyle Acil Durum Hastanesi'ne yönlendiriliyor, tomografi ve Emar (MR) tetkikler tamamlandıktan sonra sonuçlarını alıp tekrar başta gittikleri yere dönüyorlar. Bu hasta ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yurttaşlarımız için büyük bir eziyettir. AKP’nin sağlık sisteminde ülkemizi getirdiği son durum budur. Hastanenin yerinden planlamasına ve kapasitesine kadar çoğu şey sorunlu. Yurttaşlar yeterince sağlık hizmeti alamamaktan şikayet ediyor. Sağlık hizmetlerini geliştirmeleriyle övünen iktidarın, Hatay’daki mevcut olumsuz koşulları nasıl ve ne zaman düzelteceğini açıklamasını talep ediyoruz" dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapan Kara, taleplerini şöyle dile getirdi:

• İskenderun Acil Durum Hastanesinin koşullarının iyileştirilmesi,

• Kadın Doğum Ünitesi ve Çocuk Acil’in şehir merkezinde bir yere taşınması,

• Hastaneye gidilen ulaşım yollarındaki mevcut sıkıntıların giderilmesi ve insanların ulaşım esnasında yaşadığı ızdırabın sonlanması gerekmektedir.