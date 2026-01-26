İskenderun'da bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Akaryakıt istasyonuna yakın noktada çıkan yangın kent genelinden görülürken, ekipler soğutma çalışmalarının ardından yangının nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Yangın, dün akşam saatlerinde İskenderun ilçesi 5 Temmuz Caddesi'nde yapı malzemeleri satılan bir iş yerinde çıktı.
İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yakınında akaryakıt istasyonu bulunan iş yerindeki yangına itfaiye ekipleri köpük ve tazyikli suyla müdahale başlattı.
Öte yandan, iş yerindeki yangından yükselen alevler, kentin birçok yerinden görüldü.
