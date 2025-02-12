İskenderun'da deniz çekildi

Hatay'ın İskenderun sahilinde deniz suyu bazı bölgelerde gelgit nedeniyle 15 metre çekildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, doğada belli zamanlarda, kendi döngüsünde yaşanan bir olay olduğunu anlattı.

Özcan, "Son günlerde Ege kıyılarında görülen deniz çekilmesini burada da gözlemliyoruz. İskenderun'dakinin nedeninde gelgit, fırtına, rüzgar ve topografya önemli rol oynar. Bölgemizde depremlerle ilişkili gözükmemektedir. Biz de konuyu takip ediyoruz" dedi.