İskenderun'da eğitime 1 gün ara verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İskenderun'da okullara 1 gün ara verildiği açıklandı. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da yarın okullar tatil edilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, dün başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.

Yağış ve fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri, yollardaki su birikintisi dolayısıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar iş yeri ve evlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

Yağışların sürdüğü İskenderun'da belediye ve trafik ekipleri aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.