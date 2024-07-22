İskenderun Körfezi açıklarında "kum köpek balıkları" görüntülendi
İskenderun Körfezi açıklarında besin arayan "kum köpek balıkları" görüntülendi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, konuya ilişkin, "Akdeniz'de köpek balıklarını hala görebiliyorsak bu, Akdeniz'in yaşadığının ve bir umut taşıdığının göstergesidir" diye konuştu.
İskenderun Körfezi açıklarındaki balık çiftliklerinin çevresinde besin arayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum köpek balıklarını (Carcharhinus plumbeus) kayıt altına alındı.
Hatay'ın İskenderun Körfezi'ne tekneyle açılan Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, balık çiftliklerinin olduğu noktaya ulaştı.
Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, Defne Balık Çiftliği dalgıçlarından Hakan Uslu ve dalış eğitmeni Mahmut İğde ile dalış yaptı.
Kum köpek balıklarıyla da karşılaşan ekip, bu türün bölgedeki besin arayışını kaydetti.
Tahsin Ceylan, "Eğer Akdeniz'de köpek balıklarını hala görebiliyorsak bu, Akdeniz'in yaşadığının ve bir umut taşıdığının göstergesidir" diye konuştu.