İskenderun Körfezi açıklarında "kum köpek balıkları" görüntülendi

İskenderun Körfezi açıklarında besin arayan "kum köpek balıkları" görüntülendi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, konuya ilişkin, "Akdeniz'de köpek balıklarını hala görebiliyorsak bu, Akdeniz'in yaşadığının ve bir umut taşıdığının göstergesidir" diye konuştu.

Yaşam 22.07.2024 13:04 Giriş: 22.07.2024 13:04

Güncelleme: 22.07.2024 13:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA