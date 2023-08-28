İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Hatay’da gün batımında İskenderun Körfezi üzerinde çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. İskenderun Körfezi’nde akşam şimşeklerle gelen sağanak yağmur havayı serinletirken, Körfez’de yağmur etkili oldu. Gün batımında etkisini arttıran şimşekler körfezde görsel bir şölen oluşturdu. Şimşekler gece boyunca etkili olurken sağanak yağmur da aralıklarla sürdü.