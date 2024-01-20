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İskenderun’da araç yangını büyümeden söndürüldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 20.01.2024 11:55
  • Giriş: 20.01.2024 11:55
  • Güncelleme: 20.01.2024 11:55
Kaynak: İHA
İskenderun’da araç yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, İskenderun İlçesi’nde bulunan Alışveriş Merkezi mevkiinde meydana geldi.

Trafikte seyir halindeki aracın motor kısmında yangın çıktı. Araç sahibinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa söndürüldü.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini alarak araçta gerekli kontrolleri yaptılar. 

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