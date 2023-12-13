İskenderun’da aranan 8 şüpheli yakalandı

Hatay’da polis ekiplerinin yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 2’si tutuklandı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenliği ve huzuru sağlamak için asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede aranan şahısların yakalanmasına yönelik İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.T., karşılıksız çek suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan G.E., hırsızlık suçundan aranan M.G., yağma suçundan aranan M.N., basit yaralama suçundan aranan İ.Y., hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.T, cinsel taciz suçundan aranan A.E ve silahla tehdit suçundan aranan D.K yakalandı. Şüphelilerden S.T. ve G.E, tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.