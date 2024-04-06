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İskenderun’da aranması bulunan 2 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 12:45
  • Giriş: 06.04.2024 12:45
  • Güncelleme: 06.04.2024 12:45
Kaynak: İHA
İskenderun’da aranması bulunan 2 şahıs yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranması bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde Güzelçay Mahallesi’nde otodan hırsızlık olayına karışan Ö.S.K. ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.Ç. yakalandı. 

Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.S.K. hakkında adli işlem başlatıldı. 

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