İskenderun’da aranması bulunan 2 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranması bulunan 2 şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde Güzelçay Mahallesi’nde otodan hırsızlık olayına karışan Ö.S.K. ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.